شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن نسبة حضور طلاب الصف الخامس الابتدائي في امتحان التيرم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن 2 مليون و63 ألف و516 طالب وطالبة بالصف الخامس الإبتدائي، أدوا اليوم، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.53%، من إجمالي 2 مليون و115 ألف و581 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

جدير بالذكر أن جدول امتحان صفوف النقل كالتالي: (الصف السادس الابتدائي «يوم 2 مارس»- الصف الأول الإعدادي «يوم 3 مارس»- الصف الثاني الإعدادي «يوم 4 مارس»).