شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيضاتها الوهمية..تحرير 3 محاضر لمحال مشاركة بالأوكازيون الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أيمن حسام مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إنه تم تحرير 621 محضر منها 3 محاضر لمحال مشاركة بالأوكازيون الشتوي لم تقوم بإعلان الأسعار، و618 محضر آخرين تنوعوا ما بين الأوكازيون الوهمي والعمل بدون تصريح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من جدية الأسعار المعروضة على السلع وجودتها،

وقال «حسام»، إن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون بعد مد فترة الأوكازيون طبقاً لقرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل إلى 3060 محال تجاري، وكان للقاهرة نصيب كبير من تلك المحال بعدد يصل 1194 محال تجاري ثم الجيزة 447 ثم الإسكندرية 303 يليها المنيا 118 محال مشارك ثم سوهاج 97 محال تجاريا.

وأضاف المهندس أيمن حسام، إن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحال المشاركة تنفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحي، مشيرا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تحقيق الرواج التجاري للمحال وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها إلى 50%.

يذكر أن الدكتور على المصيلحي، كان قد أصدر قرار بمد الأوكازيون حتى 28 مارس القادم بهدف تنشيط التجارة الداخلية، وناشدت الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.