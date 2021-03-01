شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش مشروعات الصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز مطوبس والتي سيتم إقامتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تضم 18 قرية، و187 تابعا، واطلع على الخطة المقترحة لمشروعات الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها.



جاء ذلك بحضور والدكتور مهندس أيمن الدجوى استشاري الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور مهندس محمد الشوربجي، مستشار البنك الدولي، محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي. ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتذليل كافة الصعوبات لإنشاء مشروعات الصرف الصحي، كما ناقش كافة الإجراءات للبدء الفوري في تنفيذ المشروعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة شمل تطوير 187 تابعا و18 قرية بمركز مطوبس، بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة، وتشمل المبادرة على تطوير «بنى بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب».



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببلورة المشروع القومى لتطوير 1400 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.