شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يناقش مع الغرفة التجارية الاستعداد لمعارض «أهلا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، لمناقشة مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم وعرض مشاكل التجار وأصحاب الأعمال الحرة.

ناقش الاجتماع الذي جرى بحضور النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وأعضاء الغرفة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم التجار منها «معوقات استخراج التراخيص لأصحاب المحلات التجارية غير المرخصة، حيث وجه المحافظ بحصر عدد المحال التجارية التي لم تحصل على تراخيص حتى الآن، والعمل على تسهيل الإجراءات لمنحهم التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى مشكلة الباعة الجائلين بمدينة جرجا وعدم التزام البعض منهم بالأماكن المخصصة لهم بالأسواق».

استعرض المحافظ- خلال الاجتماع- مقترح الإستعداد لإقامة معارض «أهلا رمضان» خلال شهر رمضان القادم لعرض مستلزمات واحتياجات الأسرة بأسعار مخفضة للمواطنين، وتوجه رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم للغرفة والتجار، واهتمامه الدائم بحل المشكلات وتذليل كافة المعوقات .