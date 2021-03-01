شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الدخاخني مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قرارًا بتعيين الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخني، الأستاذ المساعد بكلية الطب البشري جامعة بنها، مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة بنها.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في بيان صحفي، الإثنين، إن القرار صدر بتعيين «الدخاخني»، لمدة ثلاث سنوات.