شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يفتتح مقر مركز «نور البصيرة» للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، المقر الجديد لمركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بمبني (ج) بالحرم الجامعي القديم.

قال رئيس الجامعة - خلال الإفتتاح الذى جرى بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعه لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز ومستشار رئيس الجامعة لشؤون ذوي الإعاقة، وسهام الحكيم مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بمدرستي النور للمكفوفين والأمل للصم بسوهاج - إن المركز جزء لا يتجزأ من الجامعة لأنه كيان خاص وهام، ويتم من خلاله تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالجامعة، موضحاً افتتاح مقر جديد للمركز بهدف التوسع في أنشطة المركز واستيعاب الزيادة في عدد الطلاب الراغبين التدريب علي أجهزة الحاسب الآلي خاصة أن المركز مسؤول عن تقديم الدورات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي لجميع المكفوفين بالجامعات المصرية، والتي تساهم في إكسابهم مهارات ومعارف جديدة عن أنظمة وأساسيات التحول الرقمي، الأمر الذي يمكنهم من الدخول إلى سوق العمل ودمجهم مع سائر فئات المجتمع.

وقال الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، إن المركز يتكون من 3 قاعات وغرفتين، ومجهز بعدد ٤٠ جهاز كمبيوتر، لافتاً إلى أن رئيس الجامعة وجه بضرورة التواصل بين المركز ومدرستي الأمل للصم وضعاف السمع، والنور للمكفوفين، لتوطيد العلاقات فيما بينهم ودراسة سبل وآليات مساعدة ودعم طلاب المدرستين، وتيسير قبولهم بالجامعة العام الدراسي القادم،

وأشار الصوينع، إلى أن المركز يواصل إمتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب نور البصيرة، البالغ عددهم ٦٠ طالبا بكليات الآداب، والحقوق، والتربية، والألسن، حيث يؤدي الطالب الإمتحان بنفسه بدون مرافق عن طريق البرامج الناطقة.