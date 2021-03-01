شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن طوخ لـ4 ساعات لغسل الشبكات الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينه طوخ، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعه مساء غدا الثلاثاء، وحتى الساعة الثانيه عشر منتصف الليل.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صحفي، الإثنين، إن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، مطالبا المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.