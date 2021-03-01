شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تطعيم الأطفال تواصل عملها لليوم الثاني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واصلت حملة تطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال من خلال الحملة القومية للتطعيم لليوم الثانى على التوالى بمركز ومدينة دسوق وبمتابعة رءاسة المركز والمدينه وبالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء ورؤساء القرى، حيث تم متابعة سير العمل بالحملة وازالة أي معوقات تعوق عملها وبالتنسيق مع الدكتور محمد فوزى اغا مدير الادارة الصحية والتى انطلقت بداية اعمالها امس الاحد ولمدة ٤ أيام حتى الأربعاء لجميع الأطفال وحديثى الولادة من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بنطاق المركز والمدينة بالاضافة إلى الفرق المتنقلة.

وقال الدكتور محمد اغا، مدير الإدارة الصحية بان الحملة القومية للتطعيم ضد شل الاطفال بنطاق مركز ومدينة دسوق تستهدف حوالى 81335 طفل من عمر يوم وحتى خمس سنوات ويتم التطعيم من 53 نقطة ثابتة بالمدينة و30 فرقة متحركة بالاضافة إلى 40 نقطة ثابتة بالقرى والتوابع و242 فرقة متحركة بجميع قرى وتوابع ونجوع دسوق التطعيم يتم من خلال الفرق المتحركة، بالإضافة لعمل تمركزات للعيادات المتنقلة في المواقع الثابتة والوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمركز الطبى الحضرى.

تطعيم

تطعيم

تطعيم

تطعيم

تطعيم