شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطلق مبادرة "ولادنا" لفتح حسابات استثمارية للأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي لاطلاق مبادرة جديدة من البنك تحت مسمي "ولادنا".

وقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ممثلا عن بنك ناصر الاجتماعي وايمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي ممثلا عن الوزارة .

وصرحت القباج، بأن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وحماية الفئات الأولي بالرعاية خاصة الأطفال لتوفير حياة طبيعية لهم تساعد على تنشئتهم تنشئة صحيحة لخلق جيل جديد مهيئ ليكون عنصراً فاعلاً ومبدعاً للمجتمع مما يعمل على تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة التى دعمها الدستور.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول يهدف إلي فتح حسابات استثمارية تحت الطلب باسماء كريمي النسب والايتام حيث اشترط القانون ضمن إجراءات تسليم كريمي النسب لأسرة بديلة فتح حساب باسمه في بنك ناصر الاجتماعي ولا يتم الصرف منه إلا بعد تمام كريم النسب الحادية والعشرون عاما أو بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة بحسب الأحوال ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن واحد وعشرين عاماً من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت نيفين القباج، أن بنك ناصر الاجتماعي يضع الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك من خلال نشاط التكافل الاجتماعي والذي يهدف الي تحقيق التنمية الإجتماعية للمواطنين.

ومن جانبه، أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب للبنك، أنه سيتم تقديم امتيازات لهذه المبادرة، كما سيتم منح هذه الحسابات 5. % بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج اعمال البنك في نهاية كل سنة مالية مع إعفاء كافة المبالغ المودعة لصالح مبادرة "ولادنا" من كافة الرسوم والمصاريف البنكية اعتباراً من تاريخ فتح الحساب وحتى استردادها.

ودعا عشماوي كافة مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للمسئولية المجتمعية والشركات والجمعيات والهيئات والمؤسسات الخاصة ورجال الاعمال للمشاركة بروح وطنية في هذه المبادرة .