شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن حضور أكثر من 96% من طلابه امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير إلى قيام الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتفقد لجان معاهد بدر بمنطقة القاهرة الأزهرية، واطمأن على اتباع الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، كما أفاد التقرير بتوجه قوافل متابعة لأعمال الامتحانات إلى منطقة الجيزة الأزهرية، للاطمئنان على اتباع أعمال الامتحانات.
ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي على مستوى الجمهورية (149920) طالبا وطالبة، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الخامس الابتدائي على مستوى الجمهورية (143086) طالبا وطالبة، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية (41688) طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان (96.8%).