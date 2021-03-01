شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية بنى سويف تطلق "كورس إتمام الزواج" بمحاضرات نفسية وطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القس دوماديوس عاطف المسئول عن مركز"شباب على الصخر للإرشاد والمشورة الأسرية"، فى مطرانية بنى سويف للأقباط الأرثوذكس عن إطلاق كورس المشورة للمقبلين على الزواج، بشعار "كورس إتمام الزواج" يومى 25 و 26 مارس الجارى، أون لاين عبر برنامج زوم من 7 – 9:30 مساء، موضحا أنه يتم التقدم للاشتراك بالكورس بمكتب خدمة الشباب من الساعة 10ص حتي 1ظ ومن الساعة 6م إلى 8 مساء.

وأوضح القس دوماديوس فى الإعلان عن الكورس، أن العديد من الكهنة سوف يلقون عدة محاضرات ومنهم محاضرة بعنوان الأسرة المسيحية للقمص أبانوب صحبي، ومحاضرة عن سيكولوجية الرجل والمرأة ومحاضرة عن الزواج المسيحي وطقس الأكليل للقمص دانيال ماهر ومحاضرة عن الفحص الطبي قبل الزواج للقس دانيال ماهر.

وتقدم الكنيسة عبر معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، العديد من الكورسات والذي يهدف لنشر الوعي بين شعب الكنيسة مستخدماً علم المشورة من منظور مسيحى للمساعدة فى مسيرة نضج الشخصية نحو علاقة افضل مع الله و مع النفس و مع الأخرين، وإثراء الأسرة الأرثوذكسية بالسعى للتوافق والنمو لتكون بيتاً مبنياً على الصخر، والتخلص من الإعاقات النفسية والسلوكيات غير السوية.

وعبر الكورسيات يقدم المعهد العون لطالبى المشورة ليتعاملوا مع هذه المشاكل و لنمو حياتهم الزوجية و النفسية والروحية ليجمع بين فكر الكتاب المقدس و النظريات العلمية وبين المحاضرات النظرية والتدريب العملى على التعامل مع المشاكل.