شكرا لقرائتكم خبر عن 3060 محلاً تشارك فى تخفيضات الأوكازيون الشتوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أيمن حسام مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أنه تم تحرير 621 محضراً منها 3 محاضر لمحال مشاركة لم تعلن الأسعار فى الأوكازيون الشتوى، و618 محضر آخر تنوعت ما بين الاوكازيون الوهمي والعمل بدون تصريح، وأنه يتم تكثيف الرقابة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون، للتأكد من جدية الأسعار المعروضة علي السلع وجودتها.

وقال أيمن حسام، إن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون بعد مد فترة الاوكازيون طبقاً لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل الى 3060 محالا تجاريا، كان للقاهرة نصيب كبير من تلك المحال بعدد يصل 1194 محالا تجاريا ثم الجيزة 447 ثم الاسكندرية 303 يليها المنيا 118 محالا مشاركا ثم سوهاج بـ97 محالا تجاريا.

وأكد أيمن حسام، أن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحال المشاركة، مشيرا إلى أن الهدف من الاوكازيون هو تحقيق الرواج التجاري للمحال وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها الى 50%.

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أى مخالفات تتم خلال تسوقهم فى المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

