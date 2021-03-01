شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مع اليونسكو للإعداد لأسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، مع الدكتور بشر إمام والدكتور عبد العزيز زكى، من مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة فى إطار الإعداد لتنظيم أسبوع القاهرة للمياه 2021 والمقرر إقامته خلال الفترة 24-28 أكتوبر.

ويعقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام 2018 وسوف يعقد دورته الرابعة هذا العام خلال الفترة من (24 - 28) أكتوبر 2021 تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص".

أوضحت رئيس اللجنة التنظيمية، أنه تم مناقشة المحاور الخمس الرئيسية لأسبوع القاهرة للمياه 2021 وهى المياه والتغيرات العالمية والتطورات الحديثة فى إدارة الموارد المائية والأمن المائى والمجتمع، بالإضافة إلى التعاون على المستوى الإقليمى والقطاعى فى قضايا المياه والابتكار فى العلوم المائية.

يذكر أنه تم الاتفاق على خارطة الطريق للبحوث العلمية، حيث تناولت المناقشات توقيتات الإعلان عن الأوراق العلمية واستقبالها وتقييم المحتوى العلمى لها، بالإضافة الى مناقشة الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية.

كما تم مناقشة آلية نشر الأبحاث المقبولة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وكذا إصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الأبحاث العلمية والفنية المميزة، تمهيداً لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التى تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوى.