شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان يجرى أول زيارة لمطرانية أبو قرقاص الكاثوليكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن سفير الفاتيكان بمصر المطران نيقولا هنرى، سوف يجرى زيارة وصفتها بـ"التاريخية" لإيبارشية أبو قرقاص في محافظة المنيا، السبت المقبل.

وأوضحت الكنيسة في بيان، أن الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك سوف يستقبل المطران نيقولا هنرى سفير الفاتيكان يوم السبت المقبل، وسوف يزوران كنيسة أم الرحمة الالهية بمنهرى، حيث سيكون فى استقبالهما راعى الكنيسة الاب فادى فاروق وشعب الكنيسة والراهبات.

ويتوجه المطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، لكنيسة القديس يوسف بالغردقة في زيارة رعوية منتصف في 12 مارس الجارى، فى ضيافة الأنبا عمانوئيل مطران الكاثوليك بالأقصر، والتي تتبعها إداريا كنائس الكاثوليك بالغردقة، وسوف يشتركا معا فى صلاة القداس الإلهي يوم الجمعه 12 مارس المقبل، حيث سيكون فى استقبالهما الاب يؤانس اديب راعى الكنيسة و شعب الكنيسة.

كان سفير الفاتيكان قد شارك باجتماع مجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بدار القديس أسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادى، حيث جاء اللقاء بمشاركة عدد من الآباء المطارنة، رؤساء الطوائف الكاثوليكية المختلفة، هذا وتضمن الاجتماع مناقشة بعض أمور الكنيسة المحلية في مصر خلال الفترة الحالية.