شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور- امن القليوبية يحتفل باليوم العالمى للحمايه المدنيه بتوزيع ملصقات على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مديرية أمن القليوبية، باليوم العالمى للحماية المدنية، تقديرًا للدور الذي تنفذه في الحفاظ على الأوراح والممتلكات، إذ نظمت الحماية المدنية، بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، لقاءات تعريفية بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية.

خرجت سيارات الحماية المدنية بالأطقم المستعدة عليها بالميادين العامة بمدن بنها وشبرا الخيمة والعبور.

تضمنت الفعاليات توزيع المطويات للتعريف بدور الحماية المدنية للحفاظ على الأوراح والممتلكات وطرق استخدام وسائل الإطفاء اليدوية، كما تم عمل بعض اللقاء مع بعض المواطنين بالشوارع العامة بالمدن.

وأكد مدير الحماية المدنية بالقليوبية، أن الاحتفال يهدف إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحمايتهم وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

الحماية المدنيه توزع ملصقات على المواطنين فى القليوبية

الحماية المدنيه توزع ملصقات على المواطنين فى القليوبية

الحماية المدنيه توزع ملصقات على المواطنين فى القليوبية

الحماية المدنيه توزع ملصقات على المواطنين فى القليوبية

الحماية المدنيه توزع ملصقات على المواطنين فى القليوبية