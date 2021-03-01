شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يُسلّم 40 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، الإثنين، 40 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بقيمة 100 ألف جنيه للوثيقة الواحدة، وذلك بالتعاون مع القوى العاملة وشركة مصر للتأمين ضمن عدد 5 آلاف و818 وثيقة تأمين تم إصدارها للعمال غير المنتظمين والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، حيث تغطي الوثيقة «الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي».

وأكد محافظ سوهاج- خلال حفل التسليم- اهتمام القيادة السياسية والدولة بالمواطن المصري وتوفير كافة سبل الرعاية له، وخاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم إجتماعيا وصحياً وتأمينياً، معربا عن تقديره لدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم.

وقال المحافظ، أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في مخططات البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والإطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته .

وكشف محافظ سوهاج، عن زيادة عدد العمالة غير المنتظمة بالمحافظة خلال العام الماضي فقط من 1300 عامل إلى 8 آلاف عامل نتيجة لكم المشروعات الضخمة التي وفرتها الدولة في كافة القطاعات في الفترة الماضية، لافتا إلى أنه سيتم زيادة العدد ومضاعفته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لوجود العديد من المبادرات العملاقة مثل «تطوير الريف المصري، وحياة كريمة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، مؤكدا أنه سيتم رعاية كافة فئات العمالة غير المنتظمة ولن يقتصر الأمر على عمال المقاولات فقط بل سيمتد لعمال «الصيد، والمحاجر، والزراعة، وكافة أشكال العمالة غير المنتظمة».

ومن جانبه وجه الدكتور هشام أبوزيد، وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، الشكر للمحافظ تقديرا لجهوده المبذولة في سبيل دعم كافة فئات المجتمع السوهاجي، وخاصة العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة وتلبية احتياجات هؤلاء العمال، وأن وثيقة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف وهي أساس الحماية التي تقدمها الدولة لأبنائها .

واستعرض وكيل الوزارة مجهودات المديرية خلال الفترة الماضية في دعم العمالة غير المنتظمة بسوهاج، والتي تمثلت في صرف 6 دفعات قيمة كل دفعة 500 جنيه، علما بأن إجمالي ما تحملته الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا 5 مليار و300 مليون جنيه، وحصلت سوهاج في الدفعات الثلاث الأولي على عدد 109 ألف و30 عاملا غير منتظم بإجمالي مبالغ 163.545.000 جنيه وفي الدفعات الثلاث الأخيرة تقريبا نفس الرقم.

وأضاف أبوزيد، بأنه تم صرف 4 منح في العام، قيمة كل منحة 500 جنيه في أعياد الفطر، والأضحى، والعمال، والمولد النبوي، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية في حالات الزواج والوفاة للعامل أوالأقارب من الدرجة الأولى والأبناء الأول والثاني .