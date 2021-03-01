شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تعلن فتح موقع «لقاح كورونا» للفئات المستحقة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، الإثنين، فتح الموقع الالكترونى للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وقالت الدكتورة هبة العكاوى، مدير المكتب الفني، في تصريحات صحفية، إنه تم فتح الموقع الإلكترونى لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا وهو: www.egcovac.mohp.gov.eg.، حيث يتم الحجز للحصول على اللقاح.. مشيرة إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن على رقم 15335 للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح.