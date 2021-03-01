شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمي بين جامعة جنوب الوادي ومركز البحوث الزراعية في إنتاج تقاوي الطماطم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد مركز البحوث الزراعية، الذي يزور كلية الزراعة، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين عبدالهادي، عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية بالقاهرة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي في بيان، الاثنين، أن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين الجامعة ومركز البحوث الزراعية وأنشطة المركز في تعريف المزارع بالأصناف الجديدة والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات لتنمية المنتج المحلي والاستفادة من خبرات أساتذة كلية الزراعة في أنشطة المركز.

وأكد الدكتور عصام الدين عبدالهادي، عميد كلية الزراعة، أن التعاون بين الجامعة ومركز البحوث الزراعية في إطار البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الطماطم والعمل البحثي المشترك لإنتاج سلالات جديدة.

وأضاف الدكتور أيمن محمد عبدالنبي، رئيس قسم البساتين بكلية الزراعة، أن زيارة وفد مركز البحوث الزراعية تضمنت زيارة لصوب الكلية لمتابعة السلالات والهجن في إطار التعاون لإنتاج سلالات عالية المحصول والجودة.

شهد اللقاء الدكتور أيمن محمود حمودة، مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور أحمد حلمي حسين، وكيل معهد بحوث البساتين، والدكتور وهبة على السيد، رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، والدكتور أبوبكر عبدالعظيم الدقاق، رئيس برنامج إنتاج تقاوي الخضر، والدكتور الفونس جريس زاخر، رئيس برنامج الطماطم، والدكتور جمال أبو ستة زايد، رئيس مركز البحوث الزراعية بالمراشدة، والدكتور عبدالعزيز شيبة، وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مؤمن محمد الوصفي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث.