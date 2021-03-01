شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: 1200 جرعة تطعيم ضد كورونا للمسجلين عبر «موقع اللقاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالإعلان عن منظومة تلقى طلبات التطعيم للقاح ضد كورونا مجاناً على موقع التسجيل الإلكترونى لوزارة الصحة وخاصة أن هناك رصيد 1200 جرعة سيتم حقنها للمسجلين على المنظومة.

وشدد «عطية» في تصريحات صحفية، الإثنين، على أهمية تطبيق جميع الإجراءات الوقائية داخل لجان الامتحانات في المدارس والمعاهد الأزهرية وكليات جامعة أسوان ومكاتب البريد، مع التعقيم المستمر للفصول والمدرجات والمدن الجامعية ليتواكب ذلك مع تطهير وتعقيم جميع المديريات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم حملات على المقاهى والكافتيريات للتأكد من الالتزام بالتباعد وعدم تدخين الشيشة.