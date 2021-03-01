شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 30 قضية تموينية في حملات على الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان، اليوم الإثنين، حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 30 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 قضايا مخالفات مخابز بلدي، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، وقضية استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و11 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.