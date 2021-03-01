شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منطقة أسوان الأزهرية يوجه بدقة تصحيح أوراق الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، الإثنين، سير أعمال الامتحانات بلجان معهد أسوان الابتدائي النموذجي، وفتيات أسوان الثانوي النموذجي.

وأكد «عبدالحميد» على ضرورة الحفاظ على سلامة الجميع باتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والاهتمام بتهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، حرصاً على سير أعمال الامتحانات في جو يسوده الهدوء والانضباط.

كما تفقد كنترول الشهادة الابتدائية لمتابعة سير العمل، والتشديد على ضرورة تصحيح الأوراق بدقة حتى لا يضيع مجهود الطلاب.

وكان الطلاب بالصفين الرابع والخامس أدوا اليوم الامتحان في المواد العربية والثقافية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين العلمي والأدبي الامتحان في مواد التفسير والحديث والتوحيد.

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