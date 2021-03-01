شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 360 طن قمامة من كفر أبو الديب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الإثنين، مسئولي وحدة التدخل السريع بالديوان العام، برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من القرى والكفور، تماشيا مع خطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وفي هذا السياق، قام العاملين بالوحدة، بإشراف العميد علاء الشعراوي، المشرف العام على الحملات الميكانيكية، والمهندس محمد صلاح، رئيس الوحدة برفع 360 طن قمامة ومخلفات من كفر أبوالديب، التابع لوحدة كفور نجم بمركز الإبراهيمية، بواقع 18 نقلة وتسوية جسر الترعة ورفع الإشغالات على مدار أربعة أيام، بالإضافة إلى تسوية مخلفات البناء بطريقى أبوالأخضر الزقازيق، ومنيا القمح الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أن الغرض من رفع القمامة من قرى المحافظة، هو خلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لقرى المحافظة، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، مشددا على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وارتداء الكمامات والقفازات لدي جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.