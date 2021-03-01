شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات في «التربية» و«الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الإثنين، بجولة موسعة لمتابعة سير الامتحانات بكليتي التربية والتربية الرياضية، رافقه خلالها الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة إيمان عبدالحق عميد كلية التربية والوكلاء.

بدأ نائب رئيس الجامعة جولته بكلية التربية تفقد خلالها لجان الامتحانات داخل القاعات والمدرجات والخيم للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات، كما شملت الجولة تفقد نائب الجامعة كنترول التصحيح الالكترونى والإدارة الطبية والغرف المخصصة للعزل.

واستكمل نائب رئيس الجامعة جولته بكلية التربية الرياضية تفقد خلالها اختبارات التدريبات العملية والشفوية لطلاب وطالبات الكلية، كما تفقد وحدة القياس والتقويم ووحدة بنوك الأسئلة، وكذلك تفقد الإدارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

كما اطمأن الدكتور تامر سمير على استعدادات الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول والمقرر لها ان تبدأ الاثنين 8 مارس المقبل حيث تفقد عدد من قاعات ومدرجات الامتحانات داخل الكلية لمتابعة جاهزيتها للامتحانات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بإدارة الكليتين وبما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.