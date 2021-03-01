شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة محافظ بني سويف في مركز ناصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، الشارع الجديد بالمخطط التفصيلي الموازي لشارع جمال عبدالناصر من الناحية الشمالية بمدينة ناصر.

وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم لإدراج الشارع ضمن خطة الرصف للعام الحالي، خاصة وأن الشارع يمثل أهمية حيوية لتخفيف الضغط على شارع جمال عبدالناصر وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة.

وتجول المحافظ بالمنطقة لمناقشة الحلول المرورية المقترحة على الطبيعة لتحقيق الانسياب المروري بالمدينة والتيسير عل المواطنين، موجهاً بإعداد تقرير فني مدروس من كافة النواحي لتنفيذ تلك الحلول والبدائل، وذلك من خلال لجنة من الوحدة المحلية والمرور وبمشاركة أعضاء مجلس النواب.

كما تفقد المحافظ مقترح تطوير وتوسعة شارع الجيش والذي سيتم من خلاله رفع الإشغالات والكافيهات بالشارع لزيادة عرض الشارع بطول يتراوح من 6 متر إلى 8 متر، وإنشاء ممشى بعرض 8 متر بالمنطقة الواقعة على جسم التغطية أعلى ترعة بوش، حيث سيتم إنشاء الممشى بالبلاط الديكوري وأعمدة الإنارة الديكورية وعمل مقاعد للمواطنين وإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب محمد سيد جنيدي عضو مجلس النواب، وعلي يوسف رئيس المدينة وعدد من التنفيذيين المعنيين ومسئولي المرور بناصر.