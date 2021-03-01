شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات نصف العام في كليات الطب البشري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عمداء الكليات بضرورة متابعة خطة الإجراءات الإحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات وغلق جميع أماكن التجمعات، وتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار، والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 /2021، اليوم الإثنين، في كليات الطب البشري، وطب الفم والأسنان، وعلوم الثروة السمكية والمصايد والتمريض.

رافق رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور إبراهيم الهواري، عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، والدكتور مها أبوجازية، عميد كلية التمريض.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ سيرالامتحانات، حيث تفقد عدد من اللجان والقاعات للاطمئنان على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ إن لجان الامتحانات يسودها الهدوء والانضباط والالتزام من الطلاب، مضيفًا أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي تطبيق كل التدابير والإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية وتذليل كل العقبات أمام الطلاب.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ توظيف إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

امتحانات الجامعه

امتحانات الجامعه

امتحانات الجامعه

امتحانات الجامعه

امتحانات الجامعه

امتحانات الجامعه

امتحانات الجامعه

امتحانات الجامعه

امتحانات الجامعه

امتحانات الجامعه

امتحانات الجامعه