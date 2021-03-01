شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل الواسطى وموقع «باكيات الخضر والفاكهة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، مركز ومدينة الواسطى، حيث رافقه خلال الزيارة النائب محمد سيد جنيدي عضو مجلس النواب ،والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة وعدد من التنفيذيين المعنيين ومسؤولى المرور بالواسطى.

وتفقد المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع رفع كفاءة مدخل مدينة الواسطى والمسارات المرورية الجديدة المنفذة، حيث ناقش المحافظ مع رئيس المدينة ومسؤولى المرور الموقف التنفيذي للمشروع وإجراءات تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الميادين والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة.

وتفقد المحافظ على الطبيعة الموقف العمومي لسيارات الأجرة بالمدينة، واستمع لمطالب السائقين والمواطنين بالمنطقة، ومناقشاً مع المسئولين التنفيذيين المعنيين تنفيذ الحلول المناسبة لمنع الزحام بالموقف، بجانب مناقشة مقترح خاص بنقل الموقف لمكان أكثر اتساعاً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مسئولي الري لتغطية الترعة الملاصقة للطريق الزراعي بالقرب من موقف السيارات لعمل «return» تسهيلاً على المواطنين من أهالي الواسطى وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة الحيوية.

كما تفقد المحافظ الموقع المقترح بشارع طراد النيل بالمدينة لإنشاء باكيات لاستيعاب الباعة بالأسواق العشوائية وتوفير أماكن حضارية لمعروضاتهم من السلع والخضروات والفاكهة ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري بالميادين والقضاء على الأسواق العشوائية التي تتسبب في إعاقة حركة السير والمرور وانتشار العشوائية بالأماكن الحيوية.

يث كلف المحافظ بتشكيل لجنة فنية لدراسة المقترحات الخاصة بنقل السوق، وتنفيذ أفضل الحلول المناسبة لطبيعة المكان، بما يحقق الهدف المنشود من إنشاء الباكيات وهو التيسير على المواطنين والحفاظ على النسق الحضاري بالمنطقة.

واستوقف المحافظ خلال تفقده لعدد من شوارع المدينة بعض المباني والأبراج التي وجه بمراجعة التزامها بقيود الارتفاعات، مع عمل مسح شامل ميداني لكافة شوارع المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية ذات الصلة، موجها رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام أحد المواطنين بأعمال بناء لأدوار علوية مع وقف الأعمال فورا ،مشدداً على أنه لن يسمح بمثل تلك المخالفات مرة أخرى في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.