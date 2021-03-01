شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكاوى المواطنين.. «ري المنيا» تُطهّر فرع قرية القايات بالعدوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابة لشكاوي المواطنين بقرية القايات التابعة لمركز العدوة، شمال المنيا، قامت مديرية الري، الإثنين، بتطهير فرع ري غرب قرية القايات، عقب تلوثه بسبب سلوكيات المواطنين والمزارعين غير الحميدة.

وقال وحيد محمود، أحد أبناء القرية، إنه تقدم ومواطنين بشكوى للمسئولين بالري، حول وجود وحشائش، ومخلفات بالفرع، مما يصعب وصول المياه إلى نهاية الفرع لري الاراضي الزراعية، ويهدد صحة المواطنين بالخطر. حيث قام فريق بقيادة المهندسة داليا عزمي مصطفي، مدير هندسة الري، بأعمال تطهير الفرع، بصورة جيدة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض الناتجة من تلوث المياه .

من جانبه، ناشد المهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى بالمنيا جموع المواطنين بالمراكز والقرى بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظاً على المياه التي يستفيد منها الجميع وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين

وقدم أهالي القرية الشكر والتقدير للمهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا وري العدوة والفنيين والعمال وذلك على الجهود التي بذلها الرى لرفع المخلفات والقمامة من داخل تغطية فرع القايات الأمر الذي نتج عنه توصيل المياه لنهاية الفرع بالكميات المناسبة والكافية لري الزمام.