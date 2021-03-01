شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن عن تأجير 10 أكشاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة الجيزة عن تأجير عدد ١٠ أكشاك بناحية الممشى، وكذلك كحق استغلال لـ ٥ أماكن مخصصة لوضع عربة مأكولات بمحور المنصورية.

كانت محافظة الجيزة أعلنت سابقا عن عدد من المحال الفارغة بمركز الصف ومنشأة القناطر بالواحات لشباب الخريجين عن طريق جهاز رعاية وتشغيل الشباب بتمويل يبدأ من 5000 جنيه ويصل لـ20 ألف جنيه.