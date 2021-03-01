شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اللجنة «المصرية- اليابانية» للمتحف الكبير.. و«العناني»: نقلنا 55 ألف قطعة أثرية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد الاجتماع الـ15 للجنة المصرية- اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وبحضور السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، والممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» في مصر، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، وذلك بمقر المتحف.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس مدير عام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» لقطاع الشرق الأوسط وأوروبا، وعدد من كبار المسؤولين بطوكيو.

واستهل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر واليابان، مشيرًا إلى التعاون القائم بين البلدين على المستوى السياحي والأثري، وخاصة في مشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد أحد المشروعات الثقافية الكبرى في مصر.

واستعرض وزير السياحة والآثار آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وما توصلت إليه أعمال نقل القطع الأثرية، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن نقل 55 ألف قطعة أثرية للمتحف من جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهوية مصر العربية ويتم ترميمهم بمركز ترميم الآثار الموجود بالمتحف.

من جانبه، أشاد السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، بالجهد المبذول لإنهاء الأعمال بالمتحف، واصفًا اياه بالمشروع الاستثنائي، وأنه مثال للتعاون بين مصر واليابان في مجال العمل السياحي والثقافي، وأكد على أن الحلم سوف يكون قريبًا، حيث إن كل زيارة له للمتحف يجد هناك المزيد من الإنجازات.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وعملية التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية وآلية تدعيم المتحف بخبراء من اليابان في مجالات المتاحف والتعاون التقني والترميم والتكنولوجيا، كما تطرق الحديث عن الحملة الترويجية للمتحف.