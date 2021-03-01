شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يكرم مديرى الصحة والإسكان بالمحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، المهندس عبدالصمد أحمد، مدير عام مديرية الإسكان لبلوغه سن التقاعد، والدكتور أحمد البرعى، مدير مديرية الصحة السابق لتوليه منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية بوزارة الصحة.

حضر التكريم الدكتورعبدالله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة، والعميد ايهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الاحياء ومديري المديريات وقيادات مديريتي الصحة والاسكان.

خلال اللقاء، أكد المحافظ على مديرى الصحة ومديرية الاسكان الجديدين على بذل كل الجهود من أجل استكمال مسيرة المديرين السابقين والارتقاء بالعمل داخل مديرية الصحة ومديرية الاسكان.

وقدم المحافظ درع محافظة السويس وشهادة تقدير للمكرمين، اعترافًا بما قدموه من خدمات جليلة خلال فترة خدمتهم.

محافظ السويس يكرم مديرى الصحة والاسكان بالمحافظة

محافظ السويس يكرم مديرى الصحة والاسكان بالمحافظة

محافظ السويس يكرم مديرى الصحة والاسكان بالمحافظة