شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق محمد فريد يغادر إلى السودان للمشاركة فى اجتماع اللجنة العسكرية المصرية السودانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرالفريق محمد فريد ،رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى ، وذلك للمشاركة فى الإجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسى الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية " الخرطوم " .
ومن المنتظر أن يجرى رئيس الأركان خلال إجتماعات اللجنة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والشراكة الإستراتجية بين البلدين .