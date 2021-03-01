الفريق محمد فريد يغادر إلى السودان للمشاركة فى اجتماع اللجنة العسكرية المصرية السودانية

ومن المنتظر أن يجرى رئيس الأركان خلال إجتماعات اللجنة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والشراكة الإستراتجية بين البلدين .

القاهرة - سامية سيد - غادرالفريق محمد فريد ،رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى ، وذلك للمشاركة فى الإجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسى الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية " الخرطوم " .

محمد يوسف

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