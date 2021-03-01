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الفريق محمد فريد يغادر إلى السودان للمشاركة فى اجتماع اللجنة العسكرية المصرية السودانية

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القاهرة - سامية سيد - غادرالفريق محمد فريد  ،رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى ، وذلك للمشاركة فى الإجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية  السودانية المشتركة برئاسة رئيسى الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية " الخرطوم "  .

 

ومن المنتظر أن يجرى رئيس الأركان خلال إجتماعات اللجنة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والشراكة الإستراتجية بين البلدين .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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