شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى بمنتدى أسوان للسلام: مصر حريصة على مواجهة مشكلات القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، حرص مصر على مواجهة مشكلات القارة الأفريقية، مشيرا إلى حالة الاضطراب غير المسبوقة التي أحدثتها جائحة كورونا، والتحديات الناتجة عنها ، ما يفرض علينا كيفية مواجهتها.

وأعرب وزير الخارجية، خلال كلمته في افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، عن تقدير وامتنان المنتدى لحرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه كلمة مسجلة إلى أشقائه من القادة.











































































































