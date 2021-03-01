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الرئيس السيسي: يسعدنا مشاركة تجربة مصر الرائدة فى مشروعات البنية التحتية.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مشروعات النقل والطرق والنقل الكهربائى العابرة للحدود تهدف لتعزيز التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى المنشودين، فضلا عن تهيئة بيئة مواتية لتحقيق مستويات عالية من النمو وتوفير فرص عمل بما يسهم فى تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة .

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمة مسجلة بمنتدى أسوان للتنمية: أن تجربة مصر الرائدة فى مشروعات البنية التحتية تعد مثالا يسعدنا مشاركته مع أشقائنا".

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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