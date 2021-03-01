شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: يسعدنا مشاركة تجربة مصر الرائدة فى مشروعات البنية التحتية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مشروعات النقل والطرق والنقل الكهربائى العابرة للحدود تهدف لتعزيز التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى المنشودين، فضلا عن تهيئة بيئة مواتية لتحقيق مستويات عالية من النمو وتوفير فرص عمل بما يسهم فى تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمة مسجلة بمنتدى أسوان للتنمية: أن تجربة مصر الرائدة فى مشروعات البنية التحتية تعد مثالا يسعدنا مشاركته مع أشقائنا".