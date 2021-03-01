شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: منتدى أسوان منصة أفريقية تفاعلية لتحقيق تنمية أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية التى دشنها معا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى عام 2019 للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام الدورة الثانية لمنتدى أسوان: "حالت الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا دون أن نعاود الاجتماع وجها وجها.. ومصر حرصت على إقامة الدورة الثانية بشكل افتراضى للاستفادة من قوة الدفع فى الدورة الأولى وما حققته من نجاحات الوقت الراهن الأمثل لنتدارس معانا التحديات الجسيمة".