شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تحديات جائحة كورونا لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن التحديات التى فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها لن تثنينا على النهوض بأجندتنا الأفريقية، بل تزيد من إصرارنا على المضى قدما فى تنفذ خططنا وإعادة البناء بشكل أفضل من اجل تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقى 2063.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمة مسجلة بمنتدى أسوان للتنمية: "ولعل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية فى مطلع هذا العام لخير مثال على نجاح جهودنا الجماعية، وأعاود التأكيد على دعم مصر الكامل لها وعلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ استحقاقاتها واستكمال مراحل التفاوض بشأنها وتفعيل السياسة الخاصة بها".