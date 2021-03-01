"محضر قديم والمتهم مش موجود".. تفاصيل انتحال خريج علوم صفة طبيب نساء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نفت مصادر أمنية مسؤولة صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن القبض على شخص "خريج كلية العلوم" انتحل صفة طبيب نساء وتوليد بمركز الصف، جنوب الجيزة.

وقالت المصادر إن الواقعة قديمة تعود إلى الرابع من مارس الماضي لدى تحرير رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصف بلاغ اتهم فيه "صلاح. م. ع." 39 سنة، بتشغيل عيادة أمراض نساء وتوليد بقرية الشوبك الشرقي بالصف دون ترخيص.

أضافت المصادر -التي رفضت نشر اسمها لأنه غير مخول لها الحديث للإعلام- أن المشكو في حقه غادر المركز بعد ذلك التاريخ لاسيما أن أصل إقامته إحدى محافظات الوجه البحري.

وأكدت المصادر أن المشكو في حقه غير موجود بحجز القسم حاليا، مرجحة إخلاء سبيله بعد الاستماع لأقواله حينها، وأن إعادة نشر "بوست" عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أعاد للأذهان الواقعة.

بدورها، أفادت نقابة الأطباء أن الثلاثيني له ملف بالنقابة موقوف منذ تاريخ 2012 حتى 2016 بسبب عدم صحة التوقيعات الموجودة بالملف، فضلا عن اكتشاف تزويره شهادة تخرجه المنسوبة إلى كلية الطب جامعة المنوفية.