15 مارس.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الحكم على جلسة الطعن المقام من مرتضي منصور، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، لجلسة 15 مارس، مع تقديم مذكرات خلال أسبوع.

واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، وفتحي محمد السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي، ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة ، في الدعويين رقمي 13034 ، 14749لسنــة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ورئس الزمالك السابق، وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.