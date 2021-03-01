شكرا لقرائتكم خبر عن أول سفير للإمارات يصل إلى إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل محمد محمود آل خاجة إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي، ليقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي، كأول أول سفير إماراتي لدى إسرائيل بعد قرار اتفاقية السلام بين الجانبين.

توقعت وسائل إعلام إسرائيلية، أن يلتقي آل خاجة بوزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي في وقت لاحق اليوم.

وكان «آل خاجة»، قد أدى اليمين القانونية، منتصف فبراير الماضي، أمام الشيخ محمد بن راشد رئيس الوزراء حاكم دبي.

وقد تمنى له بن راشد «التوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دولتنا ودولة إسرائيل بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة».

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن مجلس الوزراء الإماراتي وافق الشهر الماضي على إنشاء سفارة في تل أبيب بإسرائيل في حين أعلنت إسرائيل عن افتتاح سفارتها في أبوظبي بعد أن وافق الجانبان على تطبيع العلاقات، أغسطس 2020.