شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويحذر الطلاب من الشائعات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021م بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وحذر رئيس الجامعة خلال جولته التي رافقه خلالها كل من: الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ جميع الطلاب من الانسياق وراء الشائعات، وحثهم على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وطالب رئيس الجامعة بالعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وخلال تفقد اللجان أشاد رئيس الجامعة بما لحظه من التزام بالتعليمات التي عممتها إدارة الجامعة على كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي طبقتها الكليات؛ والمتمثلة في رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب.

وحرص رئيس الجامعة على التأكد من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة في مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات.

وفي نهاية الجولة، وجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة كلية التربية والمشرفين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات