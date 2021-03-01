شكرا لقرائتكم خبر عن علاء خليل : «دودة الحشد» تعد من أخطر الحشرات الاقتصادية على مستوى العالم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن دودة الحشد تعد من أخطر الحشرات الاقتصادية على مستوى العالم، ولها مدى واسع جدا من العوائل النباتية مثل الذرة الشامية، والذرة الرفيعة، والدخن، والقمح، والأرز، وفول الصويا، والقطن، والبرسيم الحجازى، وكثير من محاصيل الخضر، ومحاصيل المراعى والمحاصيل البستانية.

وأضاف «خليل»، في كلمته خلال ورشة العمل التشاورية لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية، اليوم الإثنين، والتى تعقد على مدار يومين، أن الذرة الشامية تعتبر أفضل العوائل لهذه الحشرة، ويقدر متوسط نسبة الإصابة بهذه الحشرة عالميا، ما بين 32- 60% تختلف من منطقة لأخرى.

وأوضح مدير معهد المحاصيل، أنه بنهاية عام 2019، تم تسجيل الحشرة في جميع دول القارة الأفريقية تقريبا، حسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة، مؤكدا أن خطورة هذه الحشرة، تكمن في القدرة الفائقة للحشرة الكاملة على الهجرة في مجموعات إذا ما توافرت الظروف المناخية الملائمة (الرياح).

وأشار «خليل»، إلى أن الحشرة تتغذي بشراهه على المجموع الخضري، وتنتج عدة أجيال في العام ولها قدرة كبيرة على التأقلم مع مدى واسع من الظروف المناخية واكتسبت الحشرة مقاومة للعديد من المبيدات الكيماوية التي تستخدم بكثافة لمكافحتها، حيث أن المكافحة الكيماوية مازالت هي الوسيلة الرئيسية لمكافحة هذه الحشرة.

العمليات (الممارسات) الزراعية التي تساعد في مقاومة الحشرة.

ولفت مدير معهد المحاصيل الحقلية، إلى أنه رغم أن المكافحة الكيماوية تعتبر هي الوسيلة الرئيسية للسيطرة على هذه الحشرة حتى الآن، إلا أن بعض الممارسات الزراعية يمكن أن تساعد في مكافحة الحشرة منها التخلص من مخلفات المحاصيل (حطب الذرة مثلا) المخزنة على الأسطح أو بجانب منازل المزارعين، أو حول الحقول للتخلص من اليرقات أو العذارى الساكنة فيها وحرث الأرض جيدا عند إعداد الأرض للزراعة، وتعريضها للشمس فترة كافية لقتل اليرقات أو العزارى، التي قد توجد بالتربة.

وأشار «خليل»، إلى إنه بالنسبة لمحصول كالذرة الشامية والرفيعة، يمكن إزالة النباتات المصابة عند إجراء عملية الخف، لذلك عند توقع الإصابة بالحشرة يوصى بزيادة معدل البذور الموصى به للمحافظة على الكثافة النباتية المطلوبة بعد إجراء عملية الخف وإزالة النباتات المصابة بالحشرة، وعدم الزراعة (إن أمكن) بجانب أحد المحاصيل التي تعتبر من العوائل الرئيسية أو الثانوية والذى يسهل انتقال اليرقات وتكاثرها مابين تلك المحاصيل.

وشدد مدير معهد المحاصيل الحقلية، على استخدام دورة زراعية مناسبة تتضمن محاصيل ليست من العوائل الرئيسية لهذه الحشرة، مما يسهل كسر حلقة تكاثر هذه الحشرة، وتعتبر الدورة الزراعية أحد المكونات الرئيسية لنظام الإدارة المتكاملة لمكافحة الحشرات IPM وزراعة بعض المحاصيل التي تفرز مواد (روائح) طاردة للفراشات تمنعها (أو تقلل) من قدرتها على وضع لطع البيض على النباتات، ومثال ذلك ما يحدث عند زراعة الذرة محملا على محصول البصل أو الثوم.

وأوضح «خليل»، إنه يمكن رش بعض الزيوت الطبيعية على النباتات مما يؤثر على إلتصاق لطع البيض على الأوراق وتقليل نسب الإصابة واستخدام الأصناف المقاومة، هو أحد الحلول الرئيسية لمقاومة هذه الحشرة، وقد تمكنت بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، من استنباط هجن ذرة شامية مقاومة لهذه الحشرة مع استخدام المصايد الضوئية، ومصايد الفورمونات يعتبر من أحد الوسائل المستخدمة لتقليل أعداد الفراشات بالحقل وبالتالي اعداد لطع البيض ونسبة الإصابة بالحشرة.

وأشار «خليل»، إلى إن المكافحة الكيماوية ما زالت هي الوسيلة الرئيسية لمكافحة هذه الحشرة، وتشير التقارير الواردة من بعض الدول التي تنتشر بها الحشرة إلى أن معظم المبيدات أو مخاليط منها، والتى تستخدم لمكافحة الحشرات التي تنتمى إلى الجنس Spodoptera ومنها في مصر دودة ورق القطن، والدودة الخضراء، يمكن أن تستخدم في مكافحة هذه الحشرة.

ولفت مدير معهد المحاصيل الحقلية، إلى أن البرنامج المؤقت للمكافحة الكيماوية، يوصى بالمكافحة باستخدام مبيدات مادة الميثوميل 90%، أو إحدى المواد التابعة لمجموعات الإيمامكتين بنزوات 5% وسبنيتورام 12% وسبينوساد 24%، مشيرا إلى أن نجاح المكافحة الميكانيكية يعتمد على التبكير في الزراعة، والزراعة في الموسم النيلي، وتجنب أشهر الصيف الحارة، وترك مسافات بين الخطوط، لنتمكن من إجراء المكافحة الكيماوية، في المراحل المتأخرة من عمر النبات، أو زراعتها بأحد المحاصيل المفترشة مثل القرعيات أو فول الصويا.