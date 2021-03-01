شكرا لقرائتكم خبر عن «كيفية التقدم لمشاريع مراكز التميز الممولة».. عنوان ندوة بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، ورشة عمل عن كيفية التقدم لمشاريع مراكز التميز الممولة من صندوق العلوم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور محمود عبدالغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة، في بيان صحفي، الإثنين، إن الورشة حاضر فيها الدكتور أحمد عبدالحافظ أستاذ مساعد الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البيطري، وتأتي في إطار توجه الجامعة للحصول على أكبر قدر من المشروعات الممولة خصوصا مراكز التميز.

وأضاف أن الورشة شارك فيها 20 عضو هيئة تدريب من كليات الطب البشري والعلوم والهندسة بشبرا والتمريض والطب البيطري والفنون التطبيقية.