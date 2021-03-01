شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بكين بالقاهرة: الرئيس الصيني يدعم إقامة المشروعات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير بكين في القاهرة لياو ليتشيانج، إن الرئيس الصيني شى جين بينج يدعم إقامة المشروعات في مصر، مؤكدًا أن هناك استعداد لتعزيزها لتطوير العلاقات الثنائية.

وحول العلاقات الثنائية مع مصر، تحدث السفير في مؤتمر صحفي «أونلاين» من مقر السفارة بسبب جائحة كورونا، الإثنين، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية الأخيرة، التي جرت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شى جين بينج، موضحا أن الرئيسين يبذلان جهودا كبيرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي هنأه بمئوية تأسيس الحزب الشيوعى الصينى.

وأشار إلى أن رئيس بلاده تحدث عن عمق العلاقات باعتبار أن مصر أول دول عربية وإفريقية تكون لها علاقات دبلوماسية مع الصين، منذ عام 1956، لافتا إلى أن الرئيسين المصرى والصينى تقابلا 9 مرات، فأصبحت هناك صداقة شخصية بينهما، مشيرا إلى حجم الاستثمارات والمشروعات، ومنها بناء المدن والسكك الحديدية، ومدينة العلمين الجديدة ومبادرة الحزام والطريق، وتاريخيا تحدث الرئيس الصيني بأن بلاده دعمت مصر في حقها في تأميم قناة السويس.