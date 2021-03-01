شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر الشريف يتابع امتحانات النقل بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور محمد الضيويني، وكيل الأزهر الشريف، الإثنين، امتحانات النقل بالقليوبية، حيث قام بزيارة لجنة طوخ بنين، وفتيات بنها النموذجي، وبنها النموذجي بنين. ويؤدي طلاب الصف الرابع والخامس امتحاناتهم في المواد العربية، والثقافية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين ( العلمي – والادبي ) امتحاناتهم في التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والتوحيد.

كما قام رئيس الإدارة المركزية بالقليوبية الدكتور محمد الشحات، والوكيل الثقافي الدكتور محمد فخري، بتفقد امتحانات النقل وزارا لجان طوخ بنين، شبين القناطر بنين – وطحانوب بنين، وفتيات طحانوب، وطحانوب الابتدائي.

ويتم متابعة امتحانات النقل على مستوي المنطقة من خلال مديري المراحل، وموجهي العموم، ورؤساء الإدارات التعليمية، حسب الخطة الموضوعة

وتسير الامتحانات بالقليوبية بصوره منتظمة ودقيقة- ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من تعقيم اللجان يوميا عقب الانتهاء من الامتحانات، وارتداء الطلاب والعاملين باللجان الكمامات، ويتم قياس الحرارة للطلاب والعاملين قبل الدخول، حيث يتوفر بكل لجنة بالمنطقة غرفة للعزل بمشتملاتها.

وكيل الازهر الشريف يتابع امتحانات النقل الأزهرية بالقليوبية

وكيل الازهر الشريف يتابع امتحانات النقل الأزهرية بالقليوبية