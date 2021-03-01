شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 300 كيلو من «سمكة الأرنب» القاتلة بالإسكندرية: توقف القلب خلال 60 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، برئاسة اللواء يوسف شباط؛ الإثنين، حملات على أسواق بيع اللحوم والأسماك بجميع أحياء المحافظة، أسفرت عن ضبط حوالى 300 كجم من أسماك القراض السامة وتسمى بـ«سمكة الأرنب» خلال بيعها بسوق الحضرة القبلية.

وأهابت مديرية الطب البيطري المواطنين بتوخي الحذر وعدم شراء أو تناول مثل هذه الأسماك حرصا على سلامتهم.

وكلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، مع معاقبة المخالفين وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

وقالت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن أعراض التسمم الناتجة عن تناول هذا النوع من الأسماك تتمثل في تنميل حول الفم وبالأطراف إثر تناولهم للسمك المذكور من مصادر عديدة، محذرا المواطنين من تناوله.

وأضافت «غانم» أنه «إذا كان لابد من تناول سمك الأرنب يجب أن يتم ازالة الجلد والبطن وخاصة «البطارخ» نظراً لارتفاع نسبة السمية القاتلة بها»، مشيرة إلى أنه «للأسف لا يوجد مصل مضاد لسم السمكة وبالتالى يتم وضع المصاب على جهاز تنفس صناعى لتكسير السموم الموجودة بجسمه بسبب تناول سمكة الأرنب».

وأشارت إلى أن «تناول وجبة سمكة القراض قد تؤدى في بعض الأحيان إلى توقف القلب تمامًا، ما يؤدى إلى الوفاة خلال 60 دقيقة نظرًا لشدة سمها».