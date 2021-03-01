شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطلين حاولا ترويج 480 طربة حشيش بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أمر المستشار مروان أبوخطوة رئيس نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، الإثنين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، لمحاولتهما ترويج 480 طربة لمخدر الحشيش.

تلقي اللواء محمود ابوعمرة، مدير امن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة تأمين الطرق والمنافذ، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما 480 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الاجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، مستخدمين السيارة المضبوطة في عملية الترويج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.