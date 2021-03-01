شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتابع سير الامتحانات بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الإثنين، سير الامتحانات بكليات الجامعة للفصل الدراسي الأول.

وخلال الجولة التفقدية أكد رئيس الجامعة على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل الدخول إلى حرم الكليات وارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم الأيدي .

وأوضح رئيس الجامعة ،خلال تفقده كلية الفنون الجميلة، أنه لم يتم رصد أية مشكلة داخل لجان الامتحانات في اليوم الثالث على مستوى الكليات، إلى جانب عدم تسجيل أي اصابات بفيروس كورونا المستجد بين طلاب الجامعة أوالقائمين على عملية الامتحانات.

كما قام رئيس الجامعة بتفقد لجان الامتحانات بالكلية، حيث كان في استقباله الدكتور يوسف محمود عميد الكلية والدكتور أحمد محي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود مصطفي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن سلامة وصحة الطلاب تأتي في المقام الأول، وأن الجامعة حريصة على توفير كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة صحة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .

الجدير بالذكر أن أعضاء اتحاد الطلاب بالكلية قاموا بتوزيع بعض الحلوي على زملائهم الطلاب باللجان المختلفة .