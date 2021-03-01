شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيوة يتابع رصف الطرق الداخلية بالواحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، الإثنين، أعمال تمهيد ورصف مدخل سيوة بالتربة الزلطية، ومدخل منطقة بني بير خلال جولة ميدانية، رافقه فيها محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز.

وجه رئيس المركز بضرورة سرعة إنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة، وعلى أعلى مستوى للظهور بالمظهر اللائق.

ومن المعروف أن واحة سيوة تستقبل أعدادا كبيرة في الموسم الشتوى من السياحة الداخلية والسياحة الأجنبية وتحرص ادارة المجلس ورئيسها على الظهور للواحة بالمظهر اللائق من الخدمات أمام أعين السياح الأجانب والمصريين الذين يحرصون على زيارة الواحة للتمتع بزيارة المعابد والأشكال البيئية للبيوت السيوية المشهورة والمبنية بمادة الكرشيف الموجودة فقط في سيوة والحرص على الظهور بمظهر جذاب امام السياح الذين يعتبرون واحة سيوة مقصدا سياحيا شتويا مهما على اجندتهم السياحية.