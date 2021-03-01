شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان»: معظم طلاب «أولى ثانوي» نجحوا في الدخول على «المنصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم، الإثنين، امتحانات الصف الأول الثانوى في يومها الثانى، حيث أدى الطلاب امتحانهم اليوم في مادة (اللغة الانجليزية) بالفترة الأولى من التاسعة إلى العاشرة والربع صباحًا، ومادة (الجغرافيا) في الفترة الثانية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حتى الثانية عشر وربع ظهرًا، طبقًا لجدول الوزارة المعلن.

وقال «قبيصي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن معظم الطلاب نجحوا في الدخول على المنصة الامتحانية اليوم، مشيرًا إلى أن عدد قليل من الطلاب واجهوا بعض المشكلات التقنية التي تم التغلب عليها من فريق التطوير التكنولوجى الكائن بكل مدرسة.

وأشار إلى أنه لم ترد للغرفة أي شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم دون أي مشكلات.

وفيما يخص طلاب التعليم الفنى، أكد القبيصى أن اليوم أدى طلاب الصف الأول، صناعى- تجارى- فندقى- زراعى- مزدوج، امتحانهم اليوم في مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.

وفي سياق متصل،أكد وكيل الوزارة أن اليوم انطلقت امتحانات الصف الخامس الابتدائى؛ حيث أدى التلاميذ البالغ عددهم ٣٠٥٥٨ تلميذ وتلميذة امتحان (مجمع متعدد التخصصات).