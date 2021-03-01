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شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتعافي ٥ مصابين بـ«كورونا» من مستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفى «قفط» التعليمي، الاثنين، عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا، بعد تلقيهم للعلاج، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام.
من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال، إن خروج 5 حالات يرفع عدد حالات الشفاء لـ132 حالة، مشيرًا أن الحالات التي تماثلت للشفاء، كانت متوسطة يبلغ أعمارهم مابين 58 و64 بينهم مريض غسيل كلوي.
تعافى وخروج ٥ حالات كورونا بقنا
تعافى وخروج ٥ حالات كورونا بقنا
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