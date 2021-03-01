شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتعافي ٥ مصابين بـ«كورونا» من مستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى «قفط» التعليمي، الاثنين، عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا، بعد تلقيهم للعلاج، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام.

من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال، إن خروج 5 حالات يرفع عدد حالات الشفاء لـ132 حالة، مشيرًا أن الحالات التي تماثلت للشفاء، كانت متوسطة يبلغ أعمارهم مابين 58 و64 بينهم مريض غسيل كلوي.

تعافى وخروج ٥ حالات كورونا بقنا

تعافى وخروج ٥ حالات كورونا بقنا