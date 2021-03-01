شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لجنة فرعية بالمجمع المقدس تبدأ اجتماعاتها.. والبابا يُعلن التوصيات الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، وذلك بعد توقفها العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعلان الكنيسة عددا من الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات والتباعد الاجتماعي.

وتعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس، اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام، وهم 12 لجنة اجتماعاتها على أن يعقد المجمع الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى برئاسة البابا.

ووفقا لجدول الأعمال، عقدت 5 لجان أولى اجتماعاتها، وهي لجان «الرعاية والخدمة، والأسرة، والعلاقات العامة، والطقوس، وشئون الإيبارشيات»، بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس.

بينما تعقد 5 لجان أخرى اجتماعها، غدا الثلاثاء، وهى لجان «الإيمان والتعليم، والعلاقات المسكونة، ولجنة الإعلام والمعلومات، والرهبة والأديرة، وشؤون الإيبارشيات، بقاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في حين يعقد الأربعاء، لجنتا «السكرتارية، واللجنة الدائمة» اجتماعاتهما.

وتختتم الاجتماعات، الخميس المقبل، بالجلسة العامة للمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس، بمركز اللوجوس بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوي، حيث يعلن خلالها ‏عددا من القرارات والتوصيات الخاصة عقب انعقاد كافة اللجان، ومن أبرزها «خدمة الكنيسة في زمن وباء كورونا».

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وأكدت مصادر كنسية، أنه من المقرر أن يصدر البابا تواضروس الثاني، قرارا بإعادة تشكيل جديد للمجالس‏ ‏الإكليريكية‏ الإقليمية الستة ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ للكنيسة سواء في رئاستها أو عضويتها، ‏والتي‏ ‏يتجدد‏ ‏تشكيلها‏ ‏كل‏ 3 ‏سنوات‏، بعدما صدر قرار وانعقاد دورتها الأولى في 2015، والدورة الثانية 2018، وهي الدورة الحالية وتنتهى مايو المقبل، بينما سيتم إقرار الثالثة بجلسة المجمع 2021، وترجع أهمية تلك المجالس إلى أنها تهتم بالأحوال الشخصية للأقباط، والخاصة بقضايا الطلاق والزواج.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم عرض وثيقة الأديرة القبطية في مصر والخارج، والتي أعدتها لجنة الإعلام والمعلومات، برئاسة الأنبا إبرام مطران الفيوم، ورئيس أديرتها، خلال الاجتماع حيث تم إصدار مجلدا كبيرا بالصور، يضم أعداد وتاريخ الأديرة وهم 39 ديرا للرهبان و14 ديرا للراهبات في مصر والخارج، بمجموع 53 ديرا، والاعتراف بدير جديد ليصبح المجموع الكلي 54 ديرا.